Supergirl: scopriamo la sinossi del settimo episodio 'Tremors'

In attesa dell'arrivo di un nuovo villain in Supergirl, scopriamo la sinossi di Tremors, settimo episodio della quinta stagione, in cui Kara(Melissa Benoist) viene a conoscenza di una verità riguardo Lena (Katie McGrath).

Da quando la sorella di Lex Luthor ha scoperto la vera identità di Kara, il rapporto tra le due ha preso una brutta direzione. Al momento, Kara e Lana si sono allontanate e quest'ultima, in compenso, si sta allineando a Malefic. Uno dei temi centrali di questa prima parte di stagione, infatti, è quello della fiducia, in particolare il fatto che la protagonista deve capire di chi potersi fidare.



Leggiamo dunque la sinossi di Tremors: "Supergirl scopre la verità su Lena mentre si azzuffa con Leviathan. J’onn J’onnz (David Harewood) scopre qualcosa su dove si trova suo fratello". Il regista dell'episodio è Andi Armaganian, mentre alla sceneggiatura abbiamo J. Holtham e Katie Rose Rogers.

Tremors andrà in onda il 17 novembre su The CW.



Ricordiamo che Supergirl sarà tra le serie DC che verranno coinvolte nell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, che andrà in scena tra dicembre e gennaio e siamo sicuri che scuoterà l'Arrowverse dalle fondamenta.

In questi giorni, Azie Tesfai ha parlato del rapporto tra Alex e Kelly (il personaggio che interpreta), anticipando che la coppia dovrà affrontare delle sfide molto difficili.