Supergirl, la serie con Melissa Benoist si concluderà con la sesta stagione

Prepariamoci a salutare un altro grande eroe dell'Arrowverse, perché la sesta stagione di Supergirl sarà anche l'ultima per la serie tv con protagonista Melissa Benoist.

Dopo Arrow, la prima serie tv dell'Arrowverse a cui abbiamo dovuto dire addio, un'altro show targato DC e The CW è giunto al termine.

Si tratta di Supergirl, la serie CBS entrata a far parte dell'Arrowverse dalla sua seconda stagione (seppur in precedenza, nella prima stagione, avevamo già avuto un crossover con The Flash), che conta 5 stagioni all'attivo e una in lavorazione.

La sesta e ultima stagione di Supergirl sarà dunque l'ultima e consisterà di 20 episodi. Tuttavia, non andrà in onda da gennaio, come gli altri show dell'ora rinominato CWverse, ma verrà trasmessa nei mesi successivi, per permettere a Mellissa Benoist di terminare la maternità. Le riprese inizieranno infatti a fine mese in quel di Vancouver.

"Dire che è stato un onore interpretare questo personaggio così iconico sarebbe un eufemismo davvero gigantesco" scrive Melissa Benoist su Instagram "Vedere che genere d'impatto lo show abbia avuto sulle giovani ragazze di tutto il mondo mi ha sempre sempre lasciato senza parole".

"[Kara] ha avuto un grande impatto anche su di me. Mi ha fatto capire di possedere una forza che non sapevo di avere, mi ha insegnato a cercare speranza anche nei luoghi più bui, e che siamo più forti quando siamo uniti. Tutto ciò che rappresenta ci spinge a essere migliori. Ha cambiato per sempre la mia vita, e per questo le sarò per sempre grata" continua, e conclude "Sono davvero entusiasta che avremo l'opportunità di pianificare una conclusione per questo fantastico viaggio, e non vedo l'ora che possiate scoprire cosa abbiamo in serbo per voi. Vi prometto che realizzeremo un'ultima stagione coi fiocchi. el mayarah @supergirlcw".

