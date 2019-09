Supergirl: la serie proporrà una rilettura unica di Acrata

Tra gli annunci fatti al Comic Con di San Diego circa i nuovi ingressi nel cast di Supergirl, era stato anticipato che Julie Gonzalo (Veronica Mars) sarebbe stata Andrea Rojas, ossia Acrata. Sebbene il personaggio sia basato sulla versione dei fumetti DC, lo showrunner Robert Rovner ha spiegato che assisteremo a una sua rilettura.

Intervistato da TV LIne, l'autore ha infatti spiegato:"Ci metteremo del nostro nella rappresentazione di Acrata in Supergirl e faremo in modo che sia unica".

L'Andrea Rojas che vedremo nello show in onda su The CW, sarà una raffinata donna d'affari, erede di un impero tech dell'America centrale, che sta cercando di imporsi nel mondo dei media usando ogni mezzo possibile. La sola descrizione la rende già diversa dal personaggio dei fumetti, dove il padre è un ex leader politico, ora impegnato a studiare le culture pre-ispaniche. Acrata combatte contro il crimine e in alcune occasioni ha anche fatto squadra con Superman per salvare il Messico, la sua patria, da un gruppo di bio-terroristi.



Non si tratta dell'unica chiave di lettura personale che gli showrunner Jessica Queller e Robert Rovner introdurranno nella quinta stagione della serie su Kara Zor-El. Parlando dei villain di Supergirl 5, infatti, hanno spiegato che vedremo una versione diversa dell'organizzazione criminale Leviathan e che la stagione si concentrerà su come la tecnologia influenza la nostra vita.



Supergirl torna il 6 ottobre e vedremo anche il nuovo costume di Kara.