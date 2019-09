Supergirl, la showrunner della serie anticipa una svolta inaspettata per Eve Tessmacher

Nella quinta stagione di Supergirl potremmo vedere un nuovo lato di Eve Tessmacher (Andrea Brooks), per la quale si preannuncia una "svolta inaspettata". O almeno, così sembrerebbe dalle parole della showrunner Jessica Queller.

L'ultima volta che avevamo visto il personaggio di Eve Tessmacher sullo schermo, è stato in occasione del finale della quarta stagione di Supergirl, in cui Eve, in procinto di lasciare National City, è stata fermata da una signora anziana portatrice di un messaggio decisamente inquietante: "Non importa dove andrai, ti troveremo sempre [...] Leviathan è ovunque. Leviathan è chiunque. Leviathan sta arrivando".

Ma di lei, per un po', non si è saputo più nulla.

Poche settimane fa, però, è stata diffusa la notizia della promozione a series regular di Andrea Brooks nella prossima stagione, portandoci a farci delle domande sul possibile ruolo che questa avrebbe dunque potuto giocare nel quadro generale delle cose.

Di recente, la showrunner della serie, Jessica Queller, ha invece anticipato una "svolta inaspettata" per il personaggio, qualcosa che "i fan potrebbero non immaginare".

Di che si tratterà mai? Potrebbe essere un ritorno al lato dei nostri eroi? O un ulteriore avanzamento tra le fila dei villain?

Supergirl tornerà su The CW dal 6 ottobre. Qui potete vedere il nuovo poster e le immagini promozionali della quinta stagione.