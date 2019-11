Supergirl fa squadra con J'onn nelle immagini ufficiali del midseason finale

Dopo averci mostrato un promo con Rama Khan pronto a colpire, The CW ha pubblicato alcune foto ufficiali tratte dall'episodio The Wrath of Rama Khan, il finale di metà stagione di Supergirl 5.

Dalle foto, che trovate in calce all'articolo, possiamo avere qualche informazione in più su quello che potrebbe succedere. Sembra che Andrea Rojas/Acrata (Julie Gonzalo) si troverà in qualche modo a collaborare con Rama Khan (Mitch Pileggi). J'onn (David Harewood), invece, farà squadra con Supergirl (Melissa Benoist) e dovrebbe aiutarla nello scontro con il temibile Rama Khan. Infine, vediamo Lena Luthor (Katie McGrath) lavorare con Eve Tessmacher/Hope (Andrea Brooks), come era stato già anticipato dalla sinossi ufficiale.



Leggiamola, dunque: "Lo scontro tra Supergirl e Leviathan raggiunge il punto di ebollizione quando lei si confronta con Rama Khan. Nel frattempo, mentre Lena e Hope lavorano per il lancio del progetto Non Nocere, Hope si rivela una risorsa preziosissima per Lena".



Diretto da Marcus Stokes e scritto da Lindsay Struman e Jessica Kardos, The Wrath of Rama Khan debutterà su The CW il 1 dicembre. Ricordiamo che si tratta dell'ultimo episodio prima dell'inizio dell'evento Crisi Sulle Terre Infinite, ormai pronto a sconvolgere l'intero Arrowverse.



La prima parte del crossover inizierà l'otto dicembre proprio con Supergirl, per poi proseguire il nove e il dieci dicembre con Batwoman e The Flash. I due episodi finali, invece, andranno in onda il quattordici gennaio, quando sarà il turno di Arrow e Legends of Tomorrow. Nel nuovo teaser di Crisi sulle Terre Infinite, inoltre, c'è un riferimento a una scena iconica dei fumetti da cui trae ispirazione.