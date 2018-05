Supergirl sta per scoprire uno sconvolgente segreto sul proprio pianeta natale, Krypton

Nelle ultime ore il network statunitense The CW ha rilasciato la sinossi ufficiale di "Dark Side of the Moon”, ossia l’episodio della terza stagione di Supergirl che verrà trasmesso il prossimo 28 maggio. Mentre il finale di stagione si avvicina sempre più, una sorpresa sconcertante attende la Ragazza d’Acciaio...

Nella puntata, infatti Supergirl scoprirà che una parte di Krypton ha continuato ad esistere nonostante la distruzione del pianeta, e proprio questa lieta novella potrebbe portarla a riabbracciare almeno uno dei suoi genitori biologici. Per non parlare, poi, della possibilità che nuovi kryptoniani giungano sul pianeta Terra.



Nei fumetti DC Comics, non a caso, Sterling Gates e Jamal Igle hanno già esplorato questa possibilità quando, nella storia intitolata “Il Mondo di Nuovo Krypton”, permisero a Kara di riabbracciare sia il padre Zor-El che la madre Alura.

Che si tratti di Kandor, la città “imbottigliata" da Brainiac in cui vivevano i genitori di Kara, o di un altro pezzo del pianeta, la sopravvivenza di una parte di Krypton potrebbe giocare a favore del Team Supegirl nella lotta contro Reign (una delle Worldkiller inviate sulla Terra da un culto kryptoniano affinché la distruggessero). Proprio la mancanza di informazioni ha rappresentato un serio problema per Supergirl, pertanto è plausibile che la sua gente possa invece svelare dei preziosi dettagli su come fermare la rivale.

In ogni caso, una simile rivelazione potrebbe sconvolgere le carte in tavola e spianare la strada verso un finale altrettanto epico quanto quello proposto lo scorso anno, quando una pericolosa razza aliena cercò di conquistare il pianeta Terra per farne la propria nuova dimora. Di seguito, intanto, vi proponiamo la sinossi dell’episodio.



“SUPERGIRL APPRENDE UNO SCONVOLGENTE SEGRETO SU KRYPTON - Supergirl (Melissa Benoist) è sbalordita nello scoprire che una parte di Krypton è sopravvissuta. Nel frattempo, Alex (Chyler Leigh) è attaccata mentre è fuori con Ruby (la guest star Emma Tremblay), e Lena (Katie McGrath) riflette su quanto in là si spingerà pur di tenere Reign sotto controllo.”

Supergirl torna lunedì prossimo su The CW.