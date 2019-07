Supergirl, nella stagione 5 tornerà Jeremy Jordan con il suo Winn Schott

Secondo quanto riporta Entertainment Tonight, uno dei personaggi più amati dai fan farà il suo ritorno nella quinta stagione di Supergirl. Si tratta di Winn Schott, interpretato da Jeremy Jordan, che dovrebbe avere un piccolo arco di tre episodi.

Lo stesso attore lo ha confermato con un post su Instagram, in cui ha scritto: "Salta fuori che Winn non ha viaggiato nel futuro per mille anni, ma solo fino alla stagione 5! Sono felicissimo di ritornare a recitare con i miei amici!"

Il ritorno di Winn dovrebbe avvenite nella seconda metà della stagione, dopo il crossover di Crisis on Infinite Earths. L'ultima sua apparizione in Supergirl risale alla fine della terza stagione, quando insieme a Mon-El ha viaggiato nel futuro per unirsi alla Legione dei Supereroi. Jeremy Jordan avrebbe dovuto essere una guest star ricorrente anche nella stagione 4, ma poi non vi è mai apparso.

"Come molti di voi già sanno, Winn non sarà più un personaggio regolare in Supergirl" aveva scritto Jordan all'epoca sui social. "Ma questo non sarà un addio, amo troppo tutti quelli di National City per restarne lontano per sempre". A quanto pare, è stato di parola.

Lo showrunner Robert Rovner aveva invece dichiarato nei mesi scorsi: "Amiamo Jeremy Jordan e amiamo Winn. Non vogliamo rinunciare all'attore né al personaggio, e pensiamo che potrà fare qualcosa nella quinta stagione."

