Supergirl stagione 5: il trailer della puntata successiva a Crisi Sulle Terre Infinite

La quinta stagione di Supergirl riprenderà dalla fine di Crisi Sulle Terre Infinite e l'eroina dovrà fare i conti con un inedito Lex Luthor e con una nuova realtà. Nel video promozionale della decima puntata è possibile farsi un'idea di ciò che ci aspetta.

Crisi Sulle Terre Infinite ha decisamente cambiato le carte in tavola e, tra colpi di scena e addii illustri, ha avuto conseguenze anche per l'universo narrativo di Supergirl. Con la rinascita del Multiverso è stato creato anche un nuovo pianeta Terra alternativo, Earth-Prime, ed è qui che Supergirl scopre l'esistenza di un Lex Luthor del tutto nuovo non più un villain ma un filantropo insignito del Premio Nobel per la pace e capo del DEO. Questo è ciò che eravamo riusciti a scoprire sulla sorte di Luthor dalle prime immagini pubblicate.

È stato pubblicato da CW il video promozionale per il decimo episodio della quinta stagione di Supergirl, intitolato Bottle Episode Nel trailer, che trovate qui sotto, è possibile notare sia lo stupore di Lena Luthor nel vedere il fratello vivo, sia quello della protagonista, che sembra ora costretta a dover lavorare con lui.

"C'è stata una piccola crisi" dice il Luthor con ironia, per giustificare la sua presenza. Eppure è impossibile non sospettare che sotto sotto il nuovo Lex non stia tramando qualcosa di losco e siamo sicuri che tornerà al suo ruolo di villain appena possibile.

Per uno sguardo alla prima parte della stagione vi rimandiamo all'analisi meadseson di Supergirl, ricordandovi che la quinta stagione è attualmente in programmazione nelle tv americane, mentre in Italia è attesa per il 14 marzo 2020 su Premium Action