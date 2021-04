Supergirl: la stagione 6 sarà significativa e affronterà la questione Black Lives Matter

In una recente intervista promozionale, la co-showrunner Jessica Queller ha anticipato che l'ultima stagione di Supergirl avrà molti elementi "significativi" e un arco narrativo soddisfacente per la protagonista Kara Danvers.

"Ci saranno tante cose speciali in questa stagione", ha detto la Queller. "Potrei parlarne per altri 10 minuti, ma mi limiterò a dire che ci piace sempre raccontare storie che riflettano ciò che sta accadendo nella vita reale. Abbiamo un sacco di episodi incentrati sulla giustizia sociale che rispecchieranno molto i movimenti Black Lives Matter e gli eventi della scorsa estate, episodi che saranno incentrati su quei temi he penso significhino così tanto per tutti noi."

La sceneggiatrice ha continuato: "E inoltre, ci sarà un arco narrativo molto soddisfacente per Kara Danvers/Supergirl. Da giovane ragazza insicura e maldestra ad un'eroina del popolo molto matura, integrata, autentica".

Proprio per quanto riguarda l'arco evolutivo di Kara nella stagione finale, la star della serie Melissa Benoist ha dichiarato ad Entertainment Weekly: "Mi hanno chiesto se avevo qualche idea sul dove volevo far arrivare Kara alla fine della serie. Io ho avuto una sola richiesta, e curiosamente è stato qualcosa a cui gli autori non avevano pensato! Ci hanno lavorato e poi mi hanno proposto il loro finale, e l'ho trovato adorabile. È un gran finale. Mi sento benissimo a pensarci".

Per altri approfondimenti scoprite che impatto ha avuto il covid su Supergirl 6; inoltre, sapete quanto guadagna Melissa Benoist?