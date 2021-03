Supergirl: una star di Roswell nel cast della sesta stagione, ecco chi!

Come riportato da Deadline, al cast della sesta e ultima stagione di Supergirl si è appena unito un attore proveniente dalla celebre Roswell, serie televisiva di fantascienza prodotta dal 1999 al 2002 e ispirata alla serie di romanzi per ragazzi Roswell High di Melinda Metz. Nel corso dello show dell'Arrowverse apparirà nei panni di un kryptoniano.

Stiamo parlando di Jason Behr, che oltre ad essere noto per la serie Roswell, è anche apparso in film cult come Pleasentville, al fianco di Tobey Maguire e Reese Whiterspoon, e in serie cult come Buffy - L'ammazzavampiri, Settimo cielo, Dawson's Creek, mentre negli ultimi anni è apparso in modo ricorrente nella seconda stagione di Roswell, New Mexico, nuovo adattamento degli stessi romanzi di Melinda Metz; stavolta Behr ha interpretato il personaggio di Tripp. Roswell, New Mexico è stata recentemente rinnovata per una quarta stagione, prima della messa in onda della terza.

A quanto pare in Supergirl, Behr interpreterà un personaggio chiave per quel che riguarda Kara Danvers e aiutandola ad affrontare qualcosa che va al di là del suo controllo.

Nel cast della sesta e ultima stagione di Supergirl è entrato anche Claude Knowlton, sempre di casa The CW in quanto vecchia conoscenza di Supernatural, e qui sarà un mezzo alieno con un passato parecchio turbolento. Di seguito la sinossi della sesta stagione, mentre su queste pagine potete recuperare il trailer di Supergirl 6:

"Mentre la vita di Braniac (Jesse Rath) è a rischio per aver tentare di fermare Lex (Jon Cryer), Supergirl (Melissa Benoist) e il team fanno di tutto per poterlo salvare, dando inizio a un'epica battaglia contro Gamenmae (guest star Cara Buono). Dopo aver battuto Leviathan, Supergirl si concentra su Lex, che ha utilizzato Obsidian per fare il lavaggio del cervello a metà della della popolazione, costringendo le persone ad amarlo e seguirlo a ogni costo, senza badare alle sue terribili azioni. Sapendo quanto pericoloso sia diventato suo fratello, Lena (Katie McGrath) chiede l'aiuto dell'intero team, Alex (Chyler Leigh), J’onn (David Harewood), Dreamer (Nicole Maines), Kelly (Azie Tesfai), e Brainiac, per cercare di fermarlo. Ma Supergirl capisce che l'unico modo per sconfiggere davvero Lex è quello di sacrificare se stessa".