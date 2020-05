Supergirl: finalmente svelata l'identità dell'assassino di Jeremiah

Come veniva accennato nella anteprima della nuova puntata di Supergirl, nel corso della puntata abbiamo scoperto il mistero di chi è stato ad assassinare Jeremiah, personaggio apparso negli episodi dello show e interpretato da Dean Cain.

Durante "Deus Ex Machina" abbiamo scoperto qualcosa in più su Eve Tessmacher, in particolare il fatto che era una spia ed assassina di Leviathan. Questo fatto è stato subito sfruttato da Lex Luthor, che le ha proposto un accordo: l'avrebbe liberata da Leviathan se lei avesse iniziato a lavorare per lui.

È sempre il villain interpretato da Jon Cryer a svelare ad Eve che suo padre è stato ucciso da Jeremiah Danvers, procurandole anche una fiala di veleno per vendicarsi e dicendole che si trova in Perù a lavorare per un'agenzia non governativa. Eve decide quindi di fidarsi delle parole di Lex, uccidendo il padre della protagonista. Purtroppo le informazioni dell'avversario di Supergirl erano sbagliate, le sue azioni sono servite per legare ancora di più Eve a lui, inoltre potrà usare il video della morte di Jeremiah per costringerla a lavorare soltanto insieme a lui. Se cercate altre informazioni sulla conclusione della stagione, vi segnaliamo questa intervista a Jon Cryer di Supergirl, in cui l'attore parla delle modifiche fatte al season finale dello show.