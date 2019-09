Supergirl: svelata la sinossi della première per la quinta stagione

The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale di 'Event Horizon', première della quinta stagione di Supergirl, che debutterà nell'ultima nottata del Comic-Con di New York il mese prossimo, dopo la première di Batwoman. Due cugine d'eccellenza come Batwoman e Supergirl condivideranno la notte per i due primi episodi delle due stagioni.

La trama di Supergirl riprenderà da dov'è stata interrotta al termine dell'ultima stagione. Nessuno sa che cosa farà Leviathan nella prossima stagione, nonostante l'organizzazione clandestina pare che abbia legami con Lex Luthor e la malvagia Eve Tessmacher. E c'è qualcuno che non sembra felice che Leviathan approdi a National City...



Nella sinossi della première della quinta stagione di Supergirl, Kara (Melissa Benoist) è sorpresa di scoprire che CatCo, ha un nuovo proprietario. Nuove coppie emergono e approfondiscono le loro relazioni, mentre J'onn J'onzz (David Harewood) riceve una visita inaspettata.

L'episodio è stato scritto da Derek Simon e Niki Holcomb. Di fronte ad una nuova minaccia e con un nuovo costume, Kara Danvers e la sua squadra di alleati si schierano con il Leviathan. La prima metà della stagione si svilupperà in funzione del crossover Crisi sulle Terre Infinite - che avrà nel cast Tom Welling. Nei fumetti Supergirl e Flash sono morti e i fan aspettano di scoprire come l'Arrowverse affronterà problematiche di questo tipo.

Nel frattempo anche Cara Buono e Mitch Pileggi sono entrati nel cast della quinta stagione.