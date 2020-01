In Supergirl è stato svelato come Crisi sulle Terre Infinite ha influenzato il futuro

In Back From the Future Part One, l'episodio di Supergirl trasmesso il 26 gennaio, c'è stato l'atteso ritorno di Winn Schott, insieme a quello di Toyman, come anticipato nelle clip promozionali. Inoltre, sono stati svelati alcuni dettagli sul futuro e sull'impatto avuto dal crossover Crisi sulle Terre Infinite .

Nel corso dell'episodio, Supergirl (Melissa Benoist) e Alex (Chyler Leigh) si imbattono con un Toyman che ha assunto le sembianze di Winn e ne restano spiazzate. In seguito, però, entrano in contatto con il vero Winn (Jeremy Jordan), che le ragguaglia circa gli avvenimenti della sua vita, offrendo così una panoramica del futuro post-Crisi.



L'uomo parla infatti del pericolo rappresentato dal nuovo Toyman e di come potrebbe mettere a repentaglio il suo futuro, nel caso non venisse fermato. A quel punto, scopriamo che Winn è sposato con Alya e che la coppia ha anche una figlia, Mary. I fan di Supergirl e della DC in generale probabilmente riconosceranno il riferimento ad Ayla Ranzz, meglio conosciuta come Lightning Lass e membro della Legione dei Super Eroi.



Comunque, non si tratta della prima volta che viene fatto cenno al personaggio, già citato nella terza stagione, quando Mon-El (Chris Wood), Imra Ardeen (Amy Jackson) e Brainiac (Jesse Rath) rivelano a Supergirl di non averla potuta aiutare contro Reign (Odette Annable) perché impegnati in un evento catastrofico del futuro riguardante il pianeta Winath, il pianeta di Ayla Ranzz.

Cosa ne pensate della rivelazione di Winn?