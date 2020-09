Supergirl, The Flash e Legends of Tomorrow riprendono la produzione: ecco le date

Dopo i difficili mesi del lockdown imposto dal covid-19, le produzioni televisive cercano gradualmente di riprendere le normali attività. Nei prossimi giorni ripartiranno le riprese di diversi show targati Berlanti Productions, tra cui alcune serie molto amate su The CW, come Supergirl, Legends of Tomorrow o The Flash.

La prima a partire, secondo il fitto calendario, sarà proprio la serie che vede protagonista Melissa Benoist nel ruolo di Kara Danvers. Lunedì 28 settembre, infatti, inizieranno le riprese della sesta stagione di Supergirl, che sarà anche quella finale. I fan sono disperati per la cancellazione, e in effetti la notizia ha sorpreso un po' tutti.

Sempre il 28 settembre riprenderà la produzione di All American, dramma ambientato nel mondo del football, mentre pochi giorni dopo, il 1° ottobre, sarà la volta di The Flash. A seguire, il 5 ottobre, ricominceranno le riprese di Legends of Tomorrow.

Se non ci saranno intoppi nella tabella di marcia, è già stato abbozzato un calendario delle uscite delle serie Arrowverse per il 2021.

A metà ottobre, inoltre, partiranno a Vancouver le riprese di Superman & Lois e di Kung Fu, e la terza stagione di Titans, che passa da DC Universe a HBO Max. Successivamente, ma sempre entro la fine del 2020, ripartirà anche Stargirl (si parla di fine ottobre), mentre per Doom Patrol bisognerà probabilmente attendere l'inizio del prossimo anno.