Supergirl: Thomas Lennon anticipa il suo ritorno come Mr. Mxyzptlk

Nel corso di una recente intervista concessa a The Wrap, l'attore Thomas Lennon è tornato a parlare del suo ritorno nella serie Supergirl, che si concluderà quest'anno con la fine della sua sesta stagione. Lennon tornerà a vestire i panni di Mr. Mxyzptlk, noto personaggio del mondo di Superman apparso fin dagli anni Quaranta nelle tavole DC.

Ecco cosa ha dichiarato Lennon a The Wrap a proposito del suo ritorno nello show The CW. Il suo non sarà un ritorno attuato solo per salvare Kara, ma sicuramente darà ai Super Amici una spiegazione per la storia oscura di Nyxly (Peta Sergeant) e lo farà cantando. Lennon è però triste che non ci sia mai stato un episodio interamente strutturato come un musical nello show. "Sarebbe stato molto divertente, lo so. E vi dirò che tra un ciak e l'altro, Melissa ed io abbiamo cantato un'infinità di volte. Però lo so, è un peccato. E' un peccato che questo sia un numero cantato un po' strambo, e che abbiano preso anche uno di quelli che probabilmente ha la voce meno straordinaria per cantare. Ma recupero a suon di calci, almeno quello".

Lennon ha anche parlato dell'eccitazione derivante dal suo ritorno nello show: "Quando lo guardi ti sembra sia l'episodio dei tuoi sogni che prende vita. Oltre a questo c'è stata anche la soddisfazione di lavorare con questo cast stupendo che alcuni dei miei attori e delle persone preferite di sempre. E Peta (Sergeant) è così fuori scala, così grandiosa, che mi sono divertito un mondo".

Lennon è apparso in precedenza come Mxy nel corso della precedente stagione per il centesimo episodio di Supergirl ed è stato un successo immediato tra i fan, che avevano atteso con impazienza il suo debutto. La nuova puntata della serie seguirà i Super Amici nel tentativo di fermare un altro spiritello della Quinta Dimensione, Nyxly, aiutati ovviamente dallo stesso Mxy.