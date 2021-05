Supergirl, il trailer del nuovo episodio: un sorprendente ritorno nello show?

The CW ha diffuso in streaming una piccola anteprima del prossimo episodio di Supergirl, il settimo della sesta ed ultima stagione dello show che chiuderà i battenti alla fine di questa annata televisiva. Non sappiamo ancora se l'emittente ha intenzione di produrre degli spin-off o comunque continuare a far comparire il personaggio in altre serie.

Nel corso della anteprima del prossimo episodio, il filmato ci presenta una Supergirl debole più che mai e probabilmente anche il ritorno Zor El (Jason Behr), padre di Kara, che potrebbe essere sopravvissuto all'esplosione vista in Lost Souls. Di seguito la breve descrizione dell'episodio: "Mentre i Super Friends affrontano la Zona Fantasma per cercare di riportare a casa Supergirl, ogni membro del team dovrà affrontare le visioni della sua peggior paura. L'episodio è stato diretto da David Harewood e scritto da J. Holtham & Elle Lipson".

Sicuramente si tratterà di un'esperienza che avrà un impatto considerevole sulla protagonista. Intanto continua a tenere banco la voce circa un potenziale spin-off di Supergirl: "Siamo molto legati alle ragazze di Midvale, agli episodi di flashback [con] la giovane Kara e il giovane Alex e il giovane Cat Grant", ha detto la co-showrunner della serie Jessica Queller. "Penso che sarebbe un grande spin-off".

"Ci sono così tante cose speciali nella stagione", ha detto Queller a ComicBook.com. "Potrei dedicare altri 10 minuti a parlarne, ci piace sempre raccontare storie che riflettono ciò che sta accadendo nella vita reale. Abbiamo un sacco di episodi incentrati sulla giustizia sociale ispirati al movimento Black Lives Matter e dagli eventi della scorsa estate. Significano così tanto per noi". In precedenza si era parlato anche del destino di Lena Luthor nel corso dello show.