Supergirl, il trailer ufficiale degli episodi finali: l'ultimo ritorno a National City!

Manca meno di un mese al ritorno della sesta e ultima stagione di Supergirl, e ora The CW ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale dedicato agli episodi finali della serie dell'Arrowverse.

Il filmato, che potete visionare all'interno della news, Kara (Melissa Benoit) è ancora alle prese con i traumi derivati dalla sua esperienza nella Zona Fantasma e la vediamo confessare a sua sorella Alex (Chyler Leigh) di essere preoccupata che queste paure potrebbero non andare mai via. Il trailer svela inoltre alcune delle nuove minacce che i supereroi dovranno affrontare nel corso della stagione, tra cui un problema ambientale che il padre di Kara, Zor-El (Jason Behr) descrive come il genere di cose che hanno condannato Krypton. Infine il video anticipa il ritorno di Nyxly (Peta Sergeant), anch'esso fuggito dalla Zona Fantasma.

Vi ricordiamo inoltre che nei nuovi episodi vedremo anche Kelly Olsen vestire i panni di Guardian, con il debutto della versione femminile del personaggio fissato al 21 settembre. Gli ultimi 13 episodi della serie andranno in onda su The CW a partire dal prossimo 24 agosto, mentre restiamo in attesa di novità per quanto riguarda l'uscita in Italia.

Cosa vi aspettate dal gran finale di Supergirl? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. A proposito dell'Arrowverse, vi lasciamo al clamoroso ritorno del finale di stagione di Flash 7.