Supergirl: Tyler Hoechlin parla di un'eventuale serie dedicata a Superman

Dopo aver detto di essere disponibile a entrare nel Marvel Cinematic Universe, Tyler Hoechlin è tornato a parlare di Superman, l'eroe interpretato in Supergirl e di cui si appresta a vestire nuovamente i panni nell'evento Crisis on Infinite Earths. Nello specifico, ha commentato l'eventualità di una serie dedicata all'uomo d'acciaio.

Nel corso del FAN EXPO tenutosi in Canada, l’attore ha chiosato con un laconico “vedremo” circa le possibilità che Superman possa avere un proprio show.

“Se si trattasse di vedere me in tv per 45 minuti, vi giuro che spegnerei subito” ha scherzato Hoechlin quando gli è stato chiesto di uno spin-off con il solo supereroe dal mantello rosso. “Sarei davvero noioso per tutto quell tempo”.

Parlando dei rumor secondo i quali The CW starebbe considerando una nuova serie su Superman, l’attore ha dichiarato: “non so. So che ci sono queste voci in giro fin da quando abbiamo fatto il primo episodio di Supergirl , quindi chissà?”

Al momento l’attore è concentrato sui progetti futuri già confermati, ossia il ritorno in Crisis, dove sarà ancora una volta il cugino di Kara Danvers (Melissa Benoist). Hoechlin ha raccontato di essere entusiasta della cosa e che non vede l’ora di scoprire quel che succederà. “È stata una gran bella esperienza finora”.



