Supergirl: Tyler Hoechlin parteciperebbe volentieri al Marvel Cinematic Universe

La star di Supergirl, Tyler Hoechlin, ha espresso la propria disponibilità a far parte in futuro del Marvel Cinematic Universe, nel caso si trattasse del ruolo giusto e soprattutto inedito. Hoechlin ha aperto le porte anche al DC Extended Universe, e in generale ha confidato ai fan la propria apertura a questo tipo di possibilità.

Tyler Hoechlin è intervenuto al Fan Expo in Canada lo scorso fine settimana e ha fatto sapere di essere totalmente disponibile ad un'eventualità che lo veda vestire i panni di un personaggio mai apparso in live action.

Hoechlin ha interpretato Superman nel serial The CW, Supergirl, ammettendo di aver fatto ricerche sul personaggio prima di vestirne i panni e leggendo qualsiasi cosa riguardi uno dei simboli della DC Comics.



"Non riesco ancora a trovare un personaggio che non sia ancora stato fatto dalla Marvel, sono sicuro che ce ne sono molti. Proprio come quando ho spulciato la storia della DC e ho detto 'Oh mio Dio, ragazzi. Avete talmente tante cose di cui non avevo sentito parlare prima'. Il che è fantastico".

L'attore ha elogiato i fan per il loro contributo:"Penso che questo genere si stia evolvendo in maniera grandiosa. Le storie che vengono raccontate, il modo in cui vengono raccontate le rendono molto più vicine alla vita reale, una grande transizione".

Per quanto riguarda Superman, Tyler Hoechlin ha dichiarato ai fan:"Adoro l'implacabilità di Superman, amo la speranza di Clark per l'umanità".

Nelle immagini promozionali di Supergirl nel frattempo è possibile vedere il nuovo costume di Kara. Nella quinta stagione ci sarà anche Jennifer Cheon Garcia nel cast.