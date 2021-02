Supergirl, l'ultima stagione fa la storia dell'Arrowverse grazie a un membro del cast

Ancora prima della sua messa in onda, la sesta e ultima stagione di Supergirl ha già firmato un importante traguardo che riguarda l'intero Arrowverse. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, infatti, l'attrice Azie Tesfai sarà il primo membro del cast a firmare la sceneggiatura di un episodio del franchise.

Mentre diverse star dell'Arrowverse si sono già cimentate nella regia di alcuni episodi, inclusi Melissa Benoist e David Harewood di Supergirl, nessuno degli attori aveva mai contribuito creativamente allo sviluppo della trama di uno degli show.

"Sono davvero grata di poter scrivere per l'ultima stagione di Supergirl" ha dichiarato la Tesfai, che ha co-scritto l'episodio 6x12 di Supergirl insieme al produttore J. Holtham. "È stato un vero onore interpretare Kelly Olsen, un personaggio queer e BIPOC dell'universo DC. Lavorare nella nostra fantastica stanza degli sceneggiatori e co-scrivere un episodio è stata un'esperienza estremamente educativa e stimolante. Scrivere è una mia grande passione e sono entusiasta di poter continuare questo viaggio creativo."

L'attrice ha debuttato nella stagione 4 di Supergirl come interprete della sorella di James Olsen, Kelly, un'ex psicologa militare che in seguito ha iniziato una relazione romantica con la sorella di Kara, Alex Danvers (Chyler Leigh). Il suo curriclum include anche delle apparizioni in Jane the Virgin, Silicon Valley e NCIS.

Vi ricordiamo che le riprese di Supegirl 6 sono iniziate lo scorso ottobre, mentre la data di uscita su The CW non è ancora stata rivelata.