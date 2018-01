Supergirl, una casting call suggerisce l'arrivo di Lois Lane nello show

Dopo l'introduzione dell'uomo d'acciaio nell'universo di, anche la celebrepotrebbe apparire nei futuri episodi dello show targato, come suggerito da una recente casting call apparsa in rete.

A lanciare lo scoop è stato il sito Omega Underground attraverso la pubblicazione di quello che sembrerebbe essere un vero e proprio provino per il ruolo della giornalista Lois Lane, interpetata sul grande schermo da Amy Adams. Ad aver fatto l'audizone è stata l'attrice Sarah Ceballos, che ha così descritto il rapporto del personaggio con Superman e sua cugina Kara:

"Se avessi un dollaro per ogni volta che mi hanno fatto questa domanda, sarei ormai milionaria! Ovviamente scherzo, ma il mio rapporto con Superman è del tutto imprevedibile. Non so mai quando posso vederlo perchè è sempre fuori Metropolis. Ma questa è anche la parte bella del nostro rapporto perchè mi piace essere sorpresa da lui. Se mi stai ascoltando in questo momento, sappi che ancora attendo quell'anello sul mio dito".

Per quanto riguarda il suo rapporto con Kara, invece, l'attrice provinata per Lois Lane ha espresso parole di elogio nei suoi confronti, definendola un modello per le donne di tutto il mondo.

L'esistenza di Lois Lane all'interno del mondo di Supergirl era già stata confermata dalla presenza della sorella Lucy nella prima stagione dello show. Anche Superman, inoltre, l'ha più volte citata nell'arco della seconda stagione, ma una sua apparizoone fisica sul piccolo schermo non è ancora arrivata.

In attesa di avere maggiori informazioni a riguardo, vi ricordiamo che il prossimo episodio di Supergirl, Fort Rozz, andrà in onda il 22 Gennaio 2018 su The CW. In Italia la messa in onda è affidata a Premium Action, e la terza stagione prenderà il via l'11 Febbraio.