Supergirl è 'una forza contro la paura' nel poster della quarta stagione

The CW ha diffuso in rete un nuovo poster rosso fuoco per la quarta stagione di Supergirl, che tornerà in una nuova fascia oraria la domenica sera.

La terza stagione ha visto Supergirl fermare il malvagio Reign e ritrovare sua madre Alura in una città di Argo, sopravvissuta alla distruzione di Krypton. Riconnettersi con il suo passato ha portato l’eroina a rendersi conto che la sua vera casa è ora sulla Terra, dove si stanno verificando grandi cambiamenti.

La quarta stagione è stata già definita come un “soft reboot” delle avventure della ragazza d’acciaio, interpretata come sempre da Melissa Benoist. I villain principali saranno Agent Liberty (Sam Witwer), Mercy Graves (Rhona Mitra), più altri che devono ancora essere rivelati.

Il recente trailer non fa riferimento a nulla di ciò che è accaduto nella stagione precedente, ma si concentrava su una serie di dialoghi che mostrano i nuovi membri del cast, come Nai (Nicole Amber Maines) il nuovo collega di Kara. Oltre a Nicole, che interpreterà il nuovo eroe Dreamer, il trailer ha offerto anche una prima occhiata a Rhona Mitra (The Strain) nei panni di Mercy Graves, ex guardia del corpo di Lex Luthor e leader di un nuovo movimento politico “humans fist”. La serie, inoltre, introdurrà anche il personaggio di Manchester Black un antieroe telepatico che ha cercato di sfidare la moralità di Superman.

La quarta stagione di Supergirl debutterà su The CW il prossimo 14 ottobre nella nuova fascia oraria della domenica sera.