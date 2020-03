Supergirl va in vacanza nel nuovo promo della serie dell'Arrowverse

Dopo l'ultimo episodio di Supergirl, i fan del personaggio interpretato da Melissa Benoist sono curiosi di sapere come continuerà la serie. Vediamo quindi una breve anteprima della prossima puntata grazie al promo condiviso da The CW.

Scopriamo così che l'episodio si intitolerà "Reality Bites" e sarà incentrato sul personaggio di Nia, a cui è stato affidato il compito di proteggere National City. La puntata andrà in onda il prossimo 15 marzo, oltre al video, che potete trovare in calce alla notizia e che ci mostra Supergirl mentre dice di volere una pausa, vi segnaliamo anche la sinossi ufficiale condivisa dall'emittente televisiva: "La compagna di stanza di Mia, Yvette viene attacca da un uomo che ha come obiettivo Dreamer, perché non accetta il suo essere transgender e supereroina. Dreamer è determinata nel voler difendere la sua comunità e nel non voler cedere alle sue minacce, per questo va in prima linea per sconfiggere il suo avversario. Anche Supergirl vuole aiutarla e cerca una mano da Brainy. Nel frattempo Alex, J'onn e Kelly cercano di liberare un uomo bloccato in una escape room in realtà virtuale".

La puntata è stata diretta da Armen V. Kevorkian, mentre a lavorare sulla sceneggiatura troviamo Dana Horgan e Jay Faerber. Se cercate altre informazioni sullo show vi segnaliamo queste foto dell'episodio 14 di Supergirl 5.