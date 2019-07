Supergirl: vediamo la copertina dedicata al personaggio di Kara Zor-El

La prossima settimana si terrà uno degli eventi più importanti legati al mondo dei fumetti e delle serie TV: il San Diego Comic-Con. All'interno della fiera verranno tenuti panel di Q&A con gli attori più famosi e presentati trailer e teaser dei prossimi film e show di successo. Anche i fan di Supergirl potranno trovare qualche piccola sorpresa.

Visitando lo stand dedicato agli eroi DC Comics infatti, gli appassionati riceveranno una copia gratuita del numero di luglio di TVGuide con una variant cover avente come protagoniste tutte le supereroine dell'emittente televisiva The CW.

Figura centrale della copertina è il personaggio di Supergirl, quasi ad indicare quanto sia importante la serie TV con protagonista Kara Zor-El. Questo è vero anche per il personaggio di Supergirl interpretato da Nicole Maines, con l'attrice grande promotrice dei diritti transgender. Vediamo quindi quali saranno le novità per le prossime puntate dello show, potremo aspettarci un annuncio nel corso del panel che si svolgerà nella giornata di sabato 20.

Se ancora non lo avete fatto, correte a leggere la nostra recensione della quarta stagione di Supergirl. In attesa della nuova serie, in onda ad autunno, il personaggio sarà inoltre presente nell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, anche se non sappiamo ancora quale sarà il ruolo di Kara Danvers.