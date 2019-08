Supergirl: vediamo il nuovo costume di Kara in queste immagini promozionali

La quinta stagione della serie con protagonista Kara Zor-El avrà importanti conseguenze: oltre al ritorno di Jack Spheer in Supergirl, i fan potranno vedere il nuovo costume indossato dalla protagonista. Una delle immagini promozionali dell'emittente The CW ci permette di dare uno sguardo all'inedito look di Melissa Benoist.

Fino ad ora avevamo potuto osservare lo stile diverso della supereroina in immagini molto buie e confuse, mentre quella caricata online in mattinata è stata scattata in un'ambiente luminoso e senza ostacoli visivi. Scopriamo quindi che la divisa ora è simile a quella indossata dal cugino Superman, la gonna è stata sostituita da una tuta completa e da degli stivali rossi alti fino al ginocchio. Oltre a lei, protagonisti delle immagini sono Querl Dox, J'onn J'onzz, Dreamer e Alex Danvers, permettendoci di dare un'occhiata anche agli altri personaggi presenti nella quinta stagione.

Ricordiamo che la serie andrà in onda a partire dal prossimo 6 ottobre, i produttori hanno rivelato qualcosa sul villain di Supergirl 5, mentre non conosciamo ancora l'effetto che l'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite avrà sullo show con protagonista Kara Zor-El, lotta che cambierà per sempre le storie dei personaggi facenti parte dell'Arrowverse, tra cui The Flash, Arrow e Batwoman.