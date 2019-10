Supergirl: vediamo il promo della quarta puntata della serie

Come abbiamo visto nel terzo episodio di Supergirl 5, la minaccia di Malefic si fa sempre più grave, a causa dei suoi nuovi poteri. Ma, il promo della puntata inedita della serie rivela che le cattive notizie non sono ancora finite per il personaggio di Kara Zor-El.

Si intitolerà "In Plain Sight" e sembra che il collegamento tra Malefic e Kelly non solo farà in modo che il personaggio di Azie Tesfai riesca a vedere il malvagio Green Martians, ma permette al fratello di J'onn di influenzare i pensieri di Kelly, con tutte le conseguenze che questo potere comporta. Nel frattempo Kara è impegnata ad indagare sui comportamenti del rivale William Dey. Ecco la sinossi ufficiale dell'episodio condivisa da The CW: "L'indagine di Kara sulle attività criminali di William la porta a scoprire che lui potrebbe non essere chi lei crede che sia. Nel frattempo la lotta tra Malefic e J'onn J'onzz ha raggiunto il suo apice". La regia è stata affidata a David McWhirter, mentre gli sceneggiatori sono Jay Faerber e Jess Kardos.

La puntata andrà in onda il prossimo 27 ottobre, nel frattempo vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni di Supergirl 5, stagione che sembra essere partita con il piede giusto e che introdurrà il personaggio di Melissa Benoist all'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite.