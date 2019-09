Supergirl, il video con tutti gli errori dal set della quarta stagione

In attesa di rivederla in azione nei prossimi episodi, i fan posso vedere Supergirl e tutti gli altri protagonisti della fortunata serie The CW in un filmato promozionale che mostra tutti gli errori sul set della quarta stagione.

Il filmato, pubblicato in esclusiva da Entertainment Weekly, è riproducibile cliccando sul link della fonte, che come al solito potete trovare in calce all'articolo.

Melissa Benoist, David Harewood, Katie McGrath, Mehcad Brooks, Nicole Maines, Jesse Rath e tutti gli altri non appaiono certo impeccabili come ce li immaginiamo nell'esilarante filmato, che mostra anche degli improbabili balletti improvvisati. Il video fa parte dei numerosi extra presenti in Supergirl: The Complete Fourth Season, cofanetto che sarà disponibile in Blu-ray e in DVD dal prossimo 17 settembre grazie a Warner Bros Home Entertainment.

Ricordiamo che, come specificato anche dagli showrunner Jessica Queller e Robert Rovner il crossover di The CW Crisi sulle Terre Infinite avrà un forte impatto sui prossimi episodi dello show, dei quali abbiamo avuto un assaggio nel nuovo trailer di Supergirl.

Le nuove puntate della serie andranno in onda su The CW a partire dal sei ottobre. Tra i ritorni segnaliamo quelli di Dreamer (Nicole Maines), Jimmy Olsen (Mehcad Brooks, che dirà addio alla serie dopo la quinta stagione), l'immancabile Alex (Chyler Leigh), Brainy (Jesse Rath), Martian Manhunter (David Harewood), Lena Luthor (Katie McGrath) e Kelly Olsen (Azie Tesfai).

Per altri approfondimenti, guardate il nuovo trailer di Supergirl.