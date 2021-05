Superlega: cosa rischiano Juventus, Real Madrid e Barcellona?

E' notizia di ieri che la UEFA ha aperto un'indagine contro Juve, Real e Barca per la questione Superlega, dal momento che i tre club ancora non sono formalmente usciti dalla competizione privata, ma cosa rischiano?

Il Corriere dello Sport in edicola in giornata odierna fa il punto sulle possibili sanzioni che potrebbe comminare la UEFA di Ceferin a Juventus, Real Madrid e Barcellona. La decisione finale dovrebbe arrivare tra circa un mese, ma è probabile che tutto venga sospeso in quanto i tre club sicuramente saranno pronti a dare battaglia in tribunale a Ceferin e gli ispettori disciplinari ed etici scelti dal presidente della UEFA.

Sono altamente probabili sanzioni di tipo economico, ma il pugno duro più volte richiesto dal presidente della UEFA potrebbe portare anche all'esclusione dalle competizioni UEFA per una o più stagioni. Il rischio è quindi che per i prossimi due anni Juventus, Real Madrid e Barcellona non possano partecipare a Champions ed Europa League.

Delicata anche in Italia la situazione della Juventus: il presidente Gravina aveva minacciato l'esclusione dalla Serie A per la squadra di Andrea Agnelli, ma ha anche parlato di una possibile mediazione tra le parti per favorire un dialogo che, però, almeno al momento appare tutt'altro che semplice.