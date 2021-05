Superlega, Gravina: 'Juventus fuori dalla Serie A se non esce dalla competizione'

A pochi giorni dall'accordo siglato tra UEFA e 9 club della Superlega, anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto sulla questione e, da Napoli, ha lanciato un avvertimento alla Juventus.

Gravina infatti ha affermato che qualora al momento dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie A la Juventus dovesse ancora essere presente nella Superlega, sarebbe esclusa.

"La Juve sarebbe esclusa se non si ritira dalla Superlega, come sapete per nove società c’è stato il ritorno. Altre tre, tra cui la Juventus, sono abbastanza resistenti" ha ammonito Gravina, il quale ha affermato che "c’è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe fuori. Io spero però che presto cessi questo braccio di ferro”.

Gravina infine si è anche detto disposto a mediare tra Ceferin, che a quanto pare sarebbe pronto ad escludere dalla Champions League Juventus, Real Madrid e Barcellona per i prossimi due anni qualora queste non dovessero uscire dalla lega privata.

Nel frattempo, la Juventus è anche impegnata a programmare la prossima stagione ed a terminare dignitosamente il campionato in corso. In giornata odierna è stato confermato Andrea Pirlo alla guida nonostante il tracollo di ieri.