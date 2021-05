Superlega, Real Madrid, Juventus e Barcellona insistono: ma vogliono anche la Champions

Continua il braccio di ferro tra la UEFA e i tre club "ribelli" della Superlega, Real Madrid, Juventus e Barcellona, gli unici a non aver ancora abbandonato il progetto dopo la dura presa di posizione della federazione calcistica europea e le proteste dei tifosi. Le tre società rifiutano di fare un passo indietro, come è successo alle altre nove.

I sei club inglesi (Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Liverpool), le italiane Inter e Milan e l'Atletico Madrid, dopo la frettolosa "abiura" della Superlega, se la caveranno con sanzioni tutto sommato leggere, mentre dopo l'indagine aperta dall'UEFA contro Juve, Real e Barça queste ultime rischiano due anni di squalifica dalle coppe europee.

Paradossalmente, però, le tre società hanno già spedito alla UEFA i documenti necessari all'iscrizione alla prossima Champions League: tutte le squadre in corsa per la qualificazione a una delle tre competizioni UEFA, infatti, devono inviare i file prima della fine della stagione. Se la sua squadra si conquisterà l'accesso alla Champions League sul campo (anche se, dopo la debacle di domenica contro il Milan, la Juventus rischia di doversi accontentare dell'Europa Legaue), dunque, Andrea Agnelli intende partecipare alla competizione, così come Florentino Pérez e Joan Laporta, recentemente rieletto presidente del Barcellona.

Non mancano, intanto, le polemiche in casa Juventus anche sul versante prettamente calcistico: le ultime voci parlano di un Cristiano Ronaldo isolato in spogliatoio, e del possibile addio del fuoriclasse portoghese.