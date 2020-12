Superman and Lois, Adam Rayner si unisce al cast della serie: ecco chi interpreterà

Mentre dalle prime foto da set di Superman and Lois e dai nuovi materiali promozionali stiamo riuscendo a farci un'idea di quello che sarà il nuovo show dell'Arrowverse, il cast della serie si allarga con l'arrivo dell'attore Adam Rayner.

Nuovo ingresso nel cast di Superman and Lois, la serie tv DC con protagonisti Tyler Hoeclin e Bitsie Tulloch.

Questa volta si tratta dell'attore britannico Adam Rayner (Tyrant, Mistresses), che per l'occasione vestirà i panni di Morgan Edge "un mogul dell'industria dei media intelligente, eloquente e ed entusiasta, un vero self-made man. La sua innata abilità motivazionale sarà al tempo stesso il mezzo per raggiungere il successo personale, e la rovina altrui".

Nei fumetti, il personaggio di Edge non partiva direttamente come supercattivo, ma lo diventava a seguito della run Crisi sulle Terre Infinite, divenendo il leader di un gruppo mafioso noto come Intergang, oltre che nemico di Superman. Tuttavia, non sappiamo ancora quale strada prenderà l'incarnazione di Rayner (è da notare però che arriverà proprio appena dopo il mega-crossover in cinque parti Crisi sulle Terre Infinite).

Sul piccolo schermo lo abbiamo già visto interpretato da Rutger Hauer e Patrick Bergin nella terza stagione di Smallville, e da Adrien Pasdar nella terza stagione di Supergirl.

Superman and Lois farà il suo debutto su The CW a partire dai primi mesi del prossimo anno, precisamente il 23 febbraio 2021.