Superman and Lois, Bitsie Tulloch ci mostra qualche scatto da dietro le quinte della serie

Proseguono le riprese di Superman & Lois, iniziate il mese scorso in British Clumbia, Canada, dove si trova il set di Smallville. E a giudicare da questi scatti provenienti da dietro le quinte della serie, si andrà abbastanza sul classico, nonostante le numerose novità che ci attendono.

Nelle foto condivise da Bitsie Tulloch a.k.a. Lois Lane su Instagram (che trovate anche nella nostra gallery), vediamo infatti un Clark proprio vecchio stile, con tanto di occhiali e completo, davanti a una pila di giornali, mentre l'immagine successiva offre un certo contrasto, con la prima pagina tutta dedicata al suo alter ego, Superman.

Intanto, sempre la Tulloch ci mostra in un altro post Instagram anche Mamma Lois e i membri più giovani della superfamily, i fratelli Kent Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin), alle cui foto abbina la caption "I miei ragazzi!".

Sì, perché la novità più grande di Superman and Lois sarà proprio il focus sulla vita da genitori dei due personaggi titolari, per di più in una piccola cittadina come Smallville, al contrario delle altre serie dell'Arrowverse finora ambientate principalmente in grandi città.

Vedremo allora come si svilupperanno queste nuove dinamiche (influenzate anche dal ritorno di vecchie conoscenze e l'arrivo di nuovi personaggi) al debutto dello show su The CW, ovvero il 23 febbraio 2021.