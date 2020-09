Superman and Lois, nuovi dettagli sui personaggi della serie: ci sarà anche Perry White?

Mentre vanno avanti le misure anti Covid sul set di Superman & Lois, vi segnaliamo alcuni dettagli su alcuni personaggi che dovrebbero fare la loro comparsa nelle puntate della serie prodotta da The CW.

A dare per primo la notizia è stato il sito di insider "The Illuminerdi", che ha rivelato come lo studio sia attualmente impegnato a cercare dei nuovi attori per interpretare due personaggi già visti nelle pagine dei fumetti della DC ed uno inedito. Il primo, il cui nome in codice è Leslie, è una donna sulla trentina, che viene descritta così: "Il braccio destro della persona più influente del mondo", questo ha portato i fan ad identificarla con Mercy Graves. Inoltre tra le mansioni di Lois Lane nella Smallville Gazzette troveremo anche quella di fare da mentore a Chrissy, personaggio inedito di venti anni, di origini pakistane e che secondo quanto fa sapere The CW: "Chrissy a prima vista può sembrare molto impacciata, ma è una persona molto ambiziosa i cui sogni sembrano realizzarsi dopo l'incontro con il suo idolo".

Infine troviamo il casting per Sam Foswell, nome in codice per un personaggio sulla quarantina e editore per il The Daily Planet "a prima vista brusco e irascibile, ma che è una persona molto sensibile nel profondo", che i fan hanno subito capito che si tratta di Perry White. Infine, nei giorni scorsi sono state condivise le prime foto scattate sul set di Superman & Lois.