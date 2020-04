Superman: gli attori dei vari Lex Luthor gli fanno gli auguri insultandolo

Il 18 aprile del 1938 Superman faceva la sua prima apparizione nel fumetto Action Comics 1 e l'attore che interpreta Lex Luthor in Supergirl non ha perso occasione per augurargli buon compleanno a modo suo... innescando la reazione di altri attori che hanno interpretato Luthor nel corso del tempo.

L'occasione è arrivata quando il fumettista David Gallagher ha voluto omaggiare l'eroe, pubblicando su Twitter l'immagine del comics, dichiarando: "In questo giorno nel 1938, Action Comics numero 1 ha fatto il suo debutto e ci ha regalato il più grande eroe del mondo! Buon Compleanno, Superman!".

A questo punto Jon Cryer ha preso la palla al balzo e ha retwittato, commentando con: "Non è poi così grande", e allegando l'emoji di un piccolo personaggio senza capelli, chiaro riferimento al villain che interpreta in Supergirl. Tutto ciò ci conferma che Lex Luthor non si smentisce mai e che il suo odio per l'Uomo d'Acciaio non avrà mai fine.

In questo caso l'odio si è addirittura moltiplicato, visto che alla simpatica provocazione hanno voluto partecipare anche Clancy Brown (che ha doppiato Lex nelle serie d'animazione Superman e Justice League Unlimited), Sam Witwer (che ha interpretato diversi supercriminali nelle serie tv su Superman) e persino Michael Rosembaum, lo storico Luthor di Smalville.

Quest'ultimo ha aggiunto: "Sono d'accordo. In effetti è davvero un cog**ne". Witwer ha invece tirato dentro anche i suoi familiari: "Inoltre non ci piace neanche sua cugina. E nemmeno gli alieni in generale".

Insomma, si è creata un'alleanza tra villain di realtà alternative degna dei migliori crossover DC. A questo punto attendiamo il tweet di Jesse Eisenberg, che ha interpretato il personaggio in Batman v Superman. Cosa ne pensate? Non sarebbe bello se tutti gli interpreti di Superman si unissero per rispondere a questi brutti ceffi?

Ad ogni modo, la cugina dell'eroe tornerà a dare del filo da torcere a Luthor, come ci annuncia il nuovo promo di Supergirl 5. Intanto Zack Snyder ha condiviso i suoi primi sketch di Superman per Man of Steel.