Il Superman di Brandon Routh è al centro della nuova clip di Crisi sulle Terre Infinite

La prima puntata di Crisi sulle Terre Infinite è stata un successo di ascolti e i fan dell'Arrowverse ancora devono riprendersi da un evento doloroso, ma il crossover va avanti e The CW ha pubblicato una clip con protagonista il Superman di Brandon Routh.

Il filmato, che trovate in cima all'articolo, è tratto da Hour Two, la seconda parte dell'ambizioso evento che coinvolge cinque serie DC.

Poiché la minaccia della Crisi si fa sempre più preoccupante, c'è bisogno che altri eroi si uniscano alla battaglia contro l'Anti Monitor (LaMonica Garrett). Così, Iris West-Allen (Candice Patton) si reca in un altro universo, in compagnia di Lois (Bitsie Tullock) e Clark (Tyler Hoechlin) di Terra-38, per provare a reclutare un altro Superman, ossia la versione Kingdom Come, interpretata per l'appunto da Routh.



Nel video scopriamo le vicende che hanno segnato la vita di Clark Kent. In questo universo, infatti, gran parte della redazione del Daily Planet, inclusa Lois Lane, è morta in seguito a uno "scherzo" di Joker, il quale riteneva che la stampa non offrisse abbastanza copertura al suo personaggio e per questo ha deciso di ricorrere al gas velenoso. Dopo gli indizi di Marc Guggenheim, inoltre, arriva anche la conferma della presenza dell'iconico tema di Superman, il celebre brano composto da John Williams, che fa capolino nel teaser.



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al promo della seconda parte di Crisi sulle Terre Infinite.