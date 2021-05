Superman, su HBO Max arriva la nuova serie animata con Jack Quaid di The Boys

Per altre notizie, vi ricordiamo che lo studio è anche al lavoro su un reboot di Superman al cinema .

Sam Register, presidente di Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios, ha commentato così l'annuncio: "Si tratta di una grande partnership tra Cartoon Network e HBO Max per portare più supereroi DC sulla piattaforma in modi nuovi e interessanti dal punto di vista creativo. Questa è la prima serie animata di Superman da molti anni a questa parte e vogliamo raccontare la sua storia attraverso il trio Clark, Lois e Jimmy, la cui dinamica relazionale consentirà di avere storie ricche e serializzate mentre esploriamo il loro viaggio da amici."

"Superman è ancora uno dei supereroi più iconici e amati del mondo" ha commentato Amy Friedman, capo della programmazione per bambini e ragazzi di Warner Bros. "Questa nuova versione del team di Warner Bros. Animation presenta un Clark Kent moderno e riconoscibile al fianco di un'impavida e intelligente Lois Lane che sta affrontando le piccole sfide del diventare adulto mentre cerca di salvare il mondo."

Prodotta da Warner Bros. Animation, la serie è già stata programmata per due stagioni e seguirà le avventure di un giovane Clark Kent al fianco di Lois Lane, che insieme al loro migliore amico Jimmy Olsen iniziano a scoprire chi sono e tutto ciò che possono realizzare insieme come team investigativo del Daily Planet.

Oltre alla serie animata Batman: Cape Crusader , Warner Bros. e HBO Max hanno annunciato l'arrivo di My Adventures With Superman , nuovo show animato incentrato sull'Uomo d'Acciaio che verrà reso disponibile sia sulla piattaforma streaming che su Cartoon Network.

