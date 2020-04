Superman: Henry Cavill disposto a tornare a ogni costo, anche con tagli allo stipendio?

Tutti sappiamo quanto Henry Cavill adori essere Superman ma secondo alcune voci, l'attore sarebbe disposto anche a uno stipendio più esiguo pur di poter tornare a interpretare l'Uomo D'Acciaio.

Che dobbiamo prender tutto con le dovute pinze si sa, è superfluo ricordarlo, ma questi ultimi rumor potrebbero essere più verosimili che mai.

Secondo alcune voci infatti la star di The Witcher nonché il Superman in carica Henry Cavill non ne vorrebbe sapere di appendere il mantello dell'eroe al chiodo, tanto da essere disposto a ricevere un compenso minore pur di mantenere il ruolo (stando a quanto riportato, sembrerebbero esserci state discussioni al riguardo, ma ovviamente nulla sarebbe stato ancora deciso).

Le ultime notizie "semiufficiali" che avevamo sulla questione, dopo che Henry Cavill aveva apparentemente abbandonato il DCEU (solo per poi scoprire che, in realtà, nessuno sapeva granché al riguardo, Cavill incluso), volevano una Warner Bros. poco convinta della direzione da prendere con Superman e il suo personaggio.

Certo è che la storia di Clark Kent/Kal-El è al momento passata in secondo piano (ma anche terzo) in casa Warner, che si sta concentrando maggiormente su altri membri della Justice League come Wonder Woman e Aquaman, e sta cercando da un po' di far decollare il film su Flash, mentre lo Shazam di achary Levi è pronto a tornare, e il Black Adam di The Rock si prepara al suo debutto. E intanto nel 2021 arriverà anche un nuovo Batman...

Insomma, quale che sia la verità, non sembra che avremo a breve una risposta.