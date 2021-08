Superman: la leggendaria serie animata arriva in bluray, ecco la data d'uscita USA

Dopo l'uscita negli ultimi anni dei set blu-ray delle serie animate The Batman e Batman Beyond, la Warner Bros. ha finalmente accolto le richieste dei collezionisti e rivolto la sua attenzione alla serie animata di Superman, che è andata in onda dal 1996 al 2000.

Per festeggiare il 25esimo anniversario, la Warner pubblicherà infatti un prestigioso set da sei dischi blu-ray che includerà tutti i 54 episodi insieme a nuove funzioni speciali e commenti audio, che aggiungeranno fino a quasi 21 ore di intrattenimento. Ma diamo un'occhiata agli aspetti tecnici: la Warner Bros specifica che tutti i 54 episodi di Superman: The Animated Series sono stati rimasterizzati dalle fonti originali da 35 mm, con particolare attenzione alla "color correction, alla pulizia di sporco e graffi e all'aggiunta di un passaggio di riduzione della grana per creare un'immagine incontaminata". La serie sarà presentata anche nel suo formato originale 4x3, con l'audio che è stato trasferito dai master originali.

I preordini per il set blu-ray Superman: The Complete Animated Series Collector's Edition non erano ancora disponibili al momento della stesura di questo articolo, ma dovrebbero arrivare a momenti su Amazon: il prezzo è stato stabilito a $70 dollari, con la data di uscita fissata per il 12 ottobre. Se siete fan dell'Uomo d'Acciaio, masticate l'inglese e siete muniti di un lettore blu-ray free-zone, buttatevi! Altrimenti, rimanete sintonizzati per conoscere le date di un'eventuale edizione italiana.

Vi ricordiamo che Warner Bros. sta lavorando ad una serie tv su Superman con Michael B. Jordan, mentre Matt Reeves e JJ Abrams hanno annunciato una nuova serie animata di Batman.