Superman & Lois 2, annunciata la data d'uscita e la programmazione CW di inizio 2022

Il network CW ha diffuso la programmazione della prossima metà della stagione televisiva, che riguarda il periodo tra dicembre di quest'anno e marzo 2022. Nella lunga lista di show che ritornano, è stata annunciata anche la data del debutto della stagione 2 di Superman & Lois, ufficialmente in arrivo nel 2022.

Dopo il video dal backstage di Superman and Lois che abbiamo visto al DC FanDome dello scorso ottobre, finalmente abbiamo una data di uscita per la seconda stagione della serie spin-off di Supergirl con Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch nei panni di Clark Kent e Lois Lane.

CW ha annunciato che la seconda stagione di Superman & Lois debutterà l'11 gennaio: nella stessa serata andrà in onda anche la prima puntata della nuova serie TV Naomi, basata sull'omonima supereroina dei fumetti DC creata da Brian Michael Bendis.

Per il 12 gennaio sono previsti invece il ritorno di Legends of Tomorrow con la seconda parte della stagione 7 e di Batwoman 3.

Nelle prossime settimane debutterà anche la stagione 5 di Dynasty, che esordirà il 20 dicembre con ben 2 episodi. Lo show in Italia è distribuito in streaming su Netflix, che il 22 ottobre ha diffuso la quarta stagione del reboot della celebre soap opera ABC.

Infine, dopo i 5 episodi dell'evento crossover di The Flash che prenderà il via il 16 novembre, il network The CW annuncia il ritorno di Riverdale e The Flash a marzo 2022: le due serie avranno il loro midseason return rispettivamente domenica 6 e mercoledì 9 marzo.