Superman & Lois 2, l'atteso ritorno di Lucy Lane nelle nuove foto della serie CW

Il network CW ha diffuso le foto del prossimo episodio di Superman & Lois, "The Inverse Method", in uscita martedì 1 febbraio: si tratta della quarta puntata della stagione 2, nella quale ci sarà l'atteso ritorno di Jenna Dewan nei panni di Lucy Lane in Superman & Lois 2.

Jenna Dewan riprende il ruolo che aveva già interpretato in Supergirl, al fianco dei due personaggi che danno il titolo allo show, rispettivamente interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch.

Alcune settimane fa, uno degli showrunner aveva anticipato possibili tensioni in Superman & Lois 2 all'interno della famiglia Lane, tensioni causate proprio dall'arrivo di Lucy e già anticipate dagli scorsi episodi di Superman & Lois 2.

"Volevamo tuffarci nella storia della famiglia Lane, introdurre Lucy e far capire al pubblico perché Lois è quella che è" aveva dichiarato lo showrunner Todd Helbing in una recente intervista, anticipando che nella stagione 2 di Superman & Lois, ci sarà spazio anche per approfondire il rapporto tra Lois e il padre, il generale Sam Lane, dopo l'evoluzione che abbiamo visto nella prima season, nonché per guardare con occhi diversi alla figura della madre Ella.

Stando ai dettagli sulla trama dell'episodio 4 diffusi da CW, Lois e Chrissy (Sofia Hasmik) saranno impegnate in una missione: ritrovare Lucy e Jonathan (Jordan Elsass), mentre Jordan (Alex Garfin) è sempre più sconvolto e le dolorose visioni di Clark continuano. Nel frattempo, Lana (Emmanuelle Chriqui), Kyle (Erik Valdez) e Sarah (Inde Navarette) durante una colazione discuteranno dell'imminente quinceanera, la festa dei 15 anni di Sarah. Infine, Natalie (Tayler Buck) e suo padre (Wole Parks) condivideranno un momento che rafforzerà il loro legame.