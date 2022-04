Superman & Lois 2, è tutto molto 'bizzarro' nell'anteprima del decimo episodio

Come anticipava il trailer dell'episodio 2x10 di Superman & Lois, c'è qualcosa di davvero "bizzarro" nel prossimo episodio della serie The CW con protagonisti Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch.

Si avvicina sempre di più il momento del ritorno di Superman & Lois su The CW, dato l'attuale hiatus che va avanti ormai dal 29 marzo, ma che giungerà al termine martedì 26 aprile, e la serie DC con Tyler Hoeclin e Elizabeth Tulloch ci accoglierà nuovamente in maniera piuttosto... Bizzarra.

Qui ci piace fare dei giochi di parole, ma date un po' un'occhiata alla sinossi ufficiale del decimo episodio della seconda stagione di Superman & Lois, " Bizarro in a Bizarro World".

"ELAT YRANOITUAC A (A CAUTIONARY TALE) - Superman (Tyler Hoechlin) si affretta ad attraversare il portale correndo dietro a Ally Allston (guest star Rya Kihlstedt), ma quando arriva dall'altro lato scopre che tutto in questo universo parallelo è... Bizzarro. Cercando di barcamenarsi tra ingannevoli volti e luoghi familiari, Superman dovrà mettercela per fermare Ally prima che sia troppo tardi".

Nell'episodio scritto da Brent Fletcher & Todd Helbing e diretto da Louis Milito vedremo anche Elizabeth Tulloch, Alex Garfin, Jordan Elsass, Emmanuelle Chriqui Sofia Hasmik e Dylan Walsh.

Non ci resta dunque che attendere la messa in onda dell'episodio, ma nel frattempo vi ricordiamo anche che Superman & Lois è stato rinnovato per una terza stagione da The CW, quindi le avventure di Clark Kent e della sua famiglia continueranno ancora a lungo.