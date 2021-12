Superman & Lois 2 coinvolgerà anche Elizabeth Henstridge di Agents of SHIELD: ecco come

Sono in corso le riprese della seconda stagione di Superman & Lois, e abbiamo visto in questi giorni il nuovo costume di Tyler Hoechlin. Tra i registi dei nuovi episodi ci sarà anche Elizabeth Henstridge, che ha interpretato Jemma Simmons in Agents of SHIELD. Non sarà in ogni caso il suo debutto dietro la macchina da presa.

Elizabeth Henstridge ha infatti diretto un episodio della stagione 7 della serie Marvel, intitolato As I Have Always Been.

In calce alla notizia possiamo vedere il post Instagram con cui l'attrice ha comunicato di essere al lavoro sul set di Superman & Lois. Nella didascalia, Elizabeth Henstridge parla di "un ciak gigantesco" e scrive: "Non posso dire molto. Ma posso dire che è un GRANDE episodio."

Non è la prima volta che un attore di un altro franchise dirige un episodio di Superman & Lois. Prima di Elizabeth Henstridge, che è passata da Marvel a DC, era già capitato con Amy Jo Johnson, del cast di Power Rangers.

Abbiamo saputo intanto che potremmo vedere una discussa trama dei fumetti in Superman & Lois 2. La serie è incentrata su due dei personaggi più iconici della DC, Clark Kent / Superman (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch), alle prese con un nuovo tipo di sfida: essere genitori di adolescenti e allo stesso tempo destreggiarsi tra le loro vite professionali e il compito di salvare il mondo.

La seconda stagione di Superman & Lois debutterà su The CW l'11 gennaio 2022.