Superman & Lois 2, le foto 'bizzarre' del decimo episodio della serie The CW

The CW ha pubblicato le immagini dell'episodio Bizzarros in a Bizzarro World, il decimo della seconda stagione di Superman & Lois, in onda negli USA da gennaio ma ancora inedita in Italia sin dalla prima stagione. L'episodio 10 è previsto il 26 aprile sul network americano e ora è possibile dare un primo sguardo.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Superman & Lois.

L'anteprima dell'episodio 10 di Superman & Lois ricorda che al termine del precedente episodio Superman (Tyler Hoechlin) era passato attraverso il misterioso portale del Mondo Inverso all'inseguimento di Ally Allston e non tornando più. Tuttavia, alla fine dell'episodio, Inverse Jonathan arriva alla fattoria dei Kent e dice a Lois e Jordan che per Clark è 'troppo tardi'. La nuova sinossi rivela che Superman si trova in un 'mondo bizzarro' in cui le cose sembrano normali ma in realtà non lo sono.



Nel cast della serie Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alex Garfin e Sofia Hasmik. L'episodio è stato diretto da Louis Milito e scritto da Brent Fletcher e Todd Helbing.

Da gennaio a marzo sono stati mandati in onda negli USA i primi 9 episodi dello show e ora i fan attendono la fine di aprile per poter tornare ad appassionarsi alle avventure di Clark Kent e Lois Lane, interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch.



Se volete saperne di più sul decimo episodio guardate il mondo bizzarro nel trailer di Superman & Lois, in uscita il 26 aprile.