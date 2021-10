Superman & Lois 2, Jenna Dewan torna a vestire i panni di Lucy Lane

Dopo la sua apparizione come ruolo ricorrente in Supergirl, il personaggio di Lucy Lane, interpretato da Jenna Dewan, tornerà sullo schermo in un altro show legato al mondo dei fumetti DC: parliamo della stagione 2 della serie targata CW Superman & Lois.

Dopo l'annuncio dell'ingresso di Ian Bohen nel cast di Superman and Lois, è stato annunciato oggi l'ingresso nel cast di Jenna Dewan nel ruolo di Lucy Lane. Dewan ha interpretato per la prima volta la sorella di Lois nella serie TV Supergirl.

Superman & Lois è la serie CW creata da Greg Berlanti dai fumetti di Jerry Siegel e Joe Shuster. La serie ha preso il via a febbraio di quest'anno e il suo grande successo presso critica e pubblico ha fatto sì che la serie fosse rinnovata per una seconda stagione subito dopo l'esordio.

Nella nuova stagione di Superman & Lois rivedremo ovviamente Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, che abbiamo visto per la prima volta nei rispettivi ruoli di Clark Kent e Lois Lane proprio in Supergirl.

In Superman & Lois i due iconici personaggi DC, Superman e Lois Lane, affrontano una nuova sfida: la genitorialità. Nella serie TV vediamo i due alle prese con i figli adolescenti, le proprie vite professionali e il compito di salvare il mondo.

Durante il DC FanDome di qualche settimana fa abbiamo potuto dare una prima occhiata alla stagione 2 della serie, grazie a un video dal backstage di Superman and Lois 2 presentato proprio dalle star Elizabeth Tulloch e Alex Garfin (che nella serie è Jordan Kent).