Superman & Lois 2, è un mondo Bizzarro quello del nuovo trailer della serie The CW

La seconda stagione di Superman & Lois si sposta su Htrae (Earth al contrario, o nel caso dell'italiano Arret), il mondo di Bizzarro, come vediamo anche dal trailer del prossimo episodio, appropriatamente intitolato "Bizarros in a Bizarro World".

Dovremo aspettare un po' per vedere il decimo episodio della seconda stagione di Superman & Lois, ma stando alle premesse, ne varrà la pena.

Dopo "30 Days and 30 Nights", il nono episodio dello show, che ha introdotto la versione Bizzarro di Jonathan Kent, a fine aprile faremo un viaggio direttamente nel Mondo di Bizzarro, il pianeta a forma di cubo che ospita delle versioni alternative di Superman e degli altri protagonisti della serie.

Nei fumetti Bizzarro è il risultato un esperimento di clonazione dello stesso Superman, esperimento che però non è andato a buon fine. A seconda della versione, questi presenta caratteristiche differenti.

Sarà dunque interessante vedere quale sarà l'approccio dell'Arrowverse nei confronti di Bizzarro e tutto ciò che lo riguarda in questa occasione, dato che l'abbiamo già visto all'opera nel dodicesimo episodio della prima stagione di Supergirl "Bizzarro", quando Kara ha avuto a che fare con una sua versione alternativa.

In testa alla notizia trovate il trailer di "Bizarros in a Bizarro World", che andrà in onda il 29 aprile su The CW. Intanto qui potete trovare degli approfondimenti su Lana Lang nella stagione 2 di Superman & Lois e le dichiarazioni di Tyler Hoechlin sul nuovo costume di Superman.