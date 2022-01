Superman & Lois 2, lo showrunner anticipa: 'Tensioni nella famiglia Lane'

A meno di un anno di distanza dal debutto dello show sulla rete The CW, arriva oggi il primo episodio della seconda stagione di Superman & Lois, la serie creata da Greg Berlanti e Todd Helbing come spin-off di Supergirl. Ed è proprio uno dei due showrunner a rivelare qualche anticipazione sul prossimo ciclo di episodi...

Superman & Lois ritorna con una nuova stagione e con nuove sfide per la famiglia Kent: nel primo ciclo di episodi abbiamo visto Clark Kent e Lois Lane (rispettivamente interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch) ritornare a Smallville con i figli Jonathan e Jordan.

Il finale della prima stagione di Superman & Lois ci aveva lasciato una serie di punti di domanda che, stando a quanto afferma lo showrunner Todd Helbing, troveranno risposta in Superman & Lois 2.

Di recente è stata diffusa la trama del primo episodio di Superman & Lois 2, intitolato "What Lies Beneath", che riparte dallo sconvolgente finale della prima stagione che inevitabilmente ha cambiato tutto: Lois e Clark si trovano su fronti opposti, mentre Jonathan affronta nuove sfide sul campo di football e la relazione tra Jordan e Sarah è minacciata dal peso dei segreti familiari.

Infine, come già annunciato, rivedremo Jenna Dewan nei panni di Lucy Lane in Superman & Lois 2, un arrivo che porterà con sé nuove tensioni con la sorella. Ed è proprio questo il fulcro di alcune anticipazioni dello showrunner Todd Helbing, che ha recentemente dichiarato in un'intervista che la stagione 2 di Superman & Lois approfondirà il passato della famiglia Lane: "Volevamo tuffarci nella storia della famiglia Lane, introdurre Lucy e far capire al pubblico perché Lois è quella che è" ha affermato Helbing.

Ci sarà spazio anche per approfondire il rapporto tra Lois e il padre, il generale Sam Lane, dopo l'evoluzione che abbiamo visto nella prima season, nonché per guardare con occhi diversi alla figura della madre Ella.

A fine 2021, Helbing aveva rivelato anche che ci saranno moltissimi villain in arrivo in Superman & Lois 2, senza però rivelare molti dettagli a riguardo al fine di evitare spoiler che avrebbero rovinato la sorpresa ai fan dello show dell'Arrowverse.