Superman & Lois 2, scoprite di cosa parlerà la seconda stagione della serie Arrowverse

Dopo una sola stagione e con la necessità di creare curiosità e interesse nel nuovo titolo di punta dell'Arrowverse, Superman & Lois, lo scorso finale di stagione ha lasciato tutti sconvolti e confusi. Ora, la trama appena resa pubblica per la nuova stagione in arrivo promette di fare chiarezza, ma di complicare le cose per i protagonisti.

Ci eravamo lasciati alla fine della scorsa stagione con tante domande come mai debutto di serie era riuscito a scatenarne in cosi poco tempo. Già ci si chiedeva quale trama avrebbe approfondito Superman & Lois 2, ma ora la sinossi del primo episodio resa pubblica dall’emittente The CW offre la risposta ufficiale. Si intitola "Cosa c’è sotto" la première della seconda stagione che andrà in onda sulla rete l'11 gennaio, data statunitense. L'episodio riprende con i personaggi ancora sconvolti dagli eventi del finale della prima stagione e tutti messi di fronte a un nuovo status quo. Sembra che i problemi di relazione siano la parola del giorno: Lois e Clark lottano per ragioni inspiegabili – probabilmente anche per la figlia di Lois in un'altra dimensione che si è presentata alla fine della scorsa stagione; Adam geloso della relazione di Lana con un candidato politico; la relazione tra Jordan e Sarah minacciata dal peso sempre presente dei segreti della famiglia Kent.

Ora attenzione, perché seguono spoiler più dettagliati sulla scorsa stagione. Superman ha scoperto di avere un fratellastro che, agendo sotto l'influenza dell'Eradicator, ha cercato di conquistare il mondo trasformando i cittadini di Smallville in vascelli per le anime kryptoniane. È improbabile che anche questo scompaia completamente dalla storia, dal momento che sembra che Smallville ora abbia una presenza militare quasi permanente. Il generale Sam Lane potrebbe aver chiuso con la città, ma Mitch Andersen sta arrivando e, a quanto pare, lui e Superman non avranno un grande rapporto. E sì, Natalie e John Henry Irons dovranno capire come vivere in una nuova Terra, il tutto mentre Natalie deve fare i conti con il fatto che la persona che sembra e suona proprio come sua madre... non è lei.

Ecco quanto recita la sinossi dell’episodio che sarà diretto da Gregory Smith e scritto da Brent Fletcher e Todd Helbing: “La seconda stagione si apre con la polvere che ancora si deposita a Smallville dopo l'esito scioccante del confronto tra Tal-Rho (Adam Rayner) e Superman (Tyler Hoechlin). Lois (Elizabeth Tulloch) e Clark lottano come coppia mentre Chrissy (Sofia Hasmik) si adatta a gestire The Smallville Gazette con Lois. Jonathan (Jordan Elsass) affronta nuove sfide sul campo di football e i segreti minacciano di distruggere la relazione in crescita tra Jordan (Alex Garfin) e Sarah (Inde Navarrette). Nel frattempo, Kyle (Erik Valdez) è preoccupato per il coinvolgimento di Lana (Emmanuelle Chriqui) con un nuovo candidato sindaco. Infine, John Henry Irons (Wole Parks) e sua figlia Natalie (Tayler Buck) tentano di fare di questa nuova Terra la loro casa”. Ecco quando arriva da noi Superman & Lois. Voi state seguendo la serie? Ditecelo nei commenti!