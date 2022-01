Superman & Lois 2, Tyler Hoechlin racconta com'è stato indossare QUEL costume

Nell'ultimo episodio di Superman & Lois, i fan hanno finalmente scoperto che il villain misterioso preannunciato nelle puntate precedenti non era chi ci si aspettava. Abbiamo visto infatti l'annunciato arrivo di Bizzarro in Superman & Lois, il doppio dell'eroe DC interpretato da Tyler Hoechlin.

In quanto alter-ego di Superman, lo stesso Hoechlin ha interpretato Bizzarro, indossando una versione più scura dell'iconico costume di Superman, con una S al contrario come logo. La fine dell'episodio ci lascia in sospeso dopo aver rivelato il nuovo villain, con i titoli di chiusura che presentano il titolo e il logo della serie, anch'essi invertiti.

Il personaggio interpretato da Hoechlin ha combattuto con Bizzarro mentre il villain indossava il costume verde di Doomsday: anche se non era lui in quel caso a indossarlo, dunque, sembra che Hoechlin lo abbia portato in altre occasioni. Ecco che cosa ha rivelato di recente in un'intervista!

"E' un costume dentro a un costume dentro a un costume" ha scherzato Hoechlin. "Ha tanti strati, ma è divertente. In realtà, ogni volta che hai l'occasione di indossare questi costumi ti senti come se stessi entrando a far parte dei fumetti. E' una cosa bellissima da poter fare!"

Si tratta infatti di quella sorta di tuta da contenimento che Doomsday indossa nelle sue prime apparizioni nei fumetti, con una serie di cavi che lo avvolgono, a rendere evidente l'imponente minaccia che il mostro rappresenta.

Quello di Superman & Lois è il primo tentativo di adattamento live-action di quel costume, nonostante il personaggio di Doomsday sia già apparso nel film Batman v Superman: Dawn of Justice e nelle serie TV Smallville e Krypton.

Nel prossimo episodio di Superman & Lois che esordirà domani, vedremo il preannunciato ritorno di Lucy Lane, interpretata nuovamente da Jenna Dewan dopo Supergirl.