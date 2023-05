Superman & Lois 3: Clark e Jordan ai ferri corti nell'anteprima del nuovo episodio

The CW ha diffuso in streaming il promo ufficiale del decimo episodio della Stagione 3 di Superman & Lois, che vedrà al centro un nuovo conflitto da tra Clark e il figlio Jordan. Come sappiamo Superman & Lois 3 si concluderà con un cliffhanger e al momento non è chiaro se la serie sarà rinnovata per una quarta stagione oppure verrà cancellata.

Come detto, il promo dell'episodio intitolato Collision Course è incentrato sul conflitto, in particolare quello tra Clark Kent/Superman (Tyler Hoechlin) e suo figlio Jordan (Alex Garfin). "Mi hai mentito in faccia", esclama Clark a Jordan, che risponde: "Ha importanza? Ho appena salvato la vita di due persone". Nel frattempo, sia Lois (Elizabeth Tulloch) che Clark sono alle prese con il fatto che i loro figli, Jordan e Jonathan (Michael Bishop), stanno crescendo e vogliono passare più tempo con i loro amici. Il padre di Lois, Sam Lane (Dylan Walsh), dice la sua sulla questione: "Sii felice che non ti odino".

"Collision Course" andrà in onda martedì 30 maggio su The CW. La sinossi ufficiale dell'episodio recita: "Lois (Elizabeth Tulloch) cerca di intervistare Peia (guest star Daya Vaida) nella speranza di portare alla luce la verità su un vecchio caso, mentre Clark (Tyler Hoechlin) cerca di passare del tempo con i ragazzi. Nel frattempo, Jonathan (Michael Bishop) e Jordan (Alex Garfin) si ritrovano a una festa, dove le tensioni tra Sarah (Inde Navarrette) e il ragazzo arrivano al culmine. Mentre i sospetti di Kyle (Erik Valdez) su un metaumano locale aumentano, Lana (Emmanuelle Chriqui) deve destreggiarsi tra la sua vita privata e la visita del governatore. Infine, Matteo (la guest star Spence Moore II) prende una decisione che gli cambierà la vita".

C'è ancora incertezza sul futuro di Superman & Lois e Gotham Knights: entrambi gli show potrebbero essere cancellati per sgombrare il campo in vista dell'arrivo del nuovo DC Universe di James Gunn.

La terza stagione di Superman & Lois terminerà il 27 giugno con il 13esimo episodio.