Superman & Lois 3: il folle piano di Lex Luthor nel trailer del finale di stagione

Freschi di rinnovo per Superman & Lois 4, la CW ha diffuso in streaming il trailer ufficiale del finale della terza stagione dello show che vedrà concretizzarsi il folle piano di Lex Luthor per distruggere definitivamente Superman. I fan potranno godersi questo finale di stagioni consapevoli che la loro serie preferita tornerà l'anno prossimo.

L'episodio andrà in onda martedì 27 giugno e vedrà Lex Luthor - che ha fatto il suo debutto nella serie nell'episodio "Injustice" - fare la sua grande mossa e presumibilmente impostare il conflitto per la quarta stagione della serie, dato che il villain ha intenzione di uccidere l'Uomo d'Acciaio.

Fortunatamente per i fan, mentre Superman & Lois 3 si concluderà con un cliffhanger, la serie tornerà per la quarta stagione. Tuttavia, il ritorno della serie sarà un po' diverso. La scorsa settimana, The CW ha rinnovato Superman & Lois per una stagione 4 di soli 10 episodi che vedrà anche una riduzione del numero di series regular del cast.

È stato poi reso noto che ben sette membri del cast non torneranno come series regular: Dylan Walsh (Sam Lane), Emmanuelle Chiriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Inde Navarette (Sarah Cushing), Wole Parks (John Henry Irons), Tayler Buck (Natalie Irons) e Sofia Hasmik (Chrissy Beppo) sarebbero stati declassati. L'obiettivo sarebbe quello di far apparire nella quarta stagione tutti i membri del cast in ruoli ricorrenti o di guest star, a seconda della loro disponibilità.

Nel frattempo, Cudlitz è stato promosso a series regular per la quarta stagione, il che presumibilmente fa presagire che la prossima stagione della serie vedrà diversi scontri tra Lex Luthor e Superman/Clark Kent e Lois Lane, cosa che la terza stagione ha in gran parte già impostato.